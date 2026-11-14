पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री डॉ मुसादिक मसूद मलिक आएंगे भारत

'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पहली बार भारत आएंगे पाकिस्तानी मंत्री, SCO सभ्यतागत संवाद में लेंगे हिस्सा

लेखन भारत शर्मा 07:31 pm Nov 14, 202607:31 pm

क्या है खबर?

भारत और पाकिस्तान के बीच जारी कूटनीतिक तनाव और 3 साल के अंतराल के बाद एक बड़ी हलचल देखने को मिली है। पाकिस्तान सरकार ने अपने संघीय जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री डॉ मुसादिक मसूद मलिक को भारत भेजने का फैसला किया है। वे आगामी 20 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सभ्यतागत संवाद में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व करेंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को इसकी पुष्टि की है।