पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान में ढेर किए 15 आतंकी, बरामद किया हथियारों का जखीरा

पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान प्रांत में 2 अलग-अलग ऑपरेशन में 15 आतंकवादियों को मार गिराया है। पाकिस्तानी सेना की इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने शनिवार को यह खुलासा किया है। सेना ने बताया कि गुरुवार को क्षेत्र में दो अलग-अलग जगहों पर आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन (IBO) चलाए। सेना ने पहला ऑपरेशन बलूचिस्तान प्रांत के हरनाई जिले में चलाया था।

हथियार हथियारों का जखीरा भी बरामद किया सेना ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान सैनिकों ने 'खवारिज' ठिकाने पर असरदार तरीके से हमला किया और कड़ी मुठभेड़ के बाद 12 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इस दौरान उनके पास से हथियारों का जखीरा भी बरामद करने में सफलता मिली है। बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने 2024 से प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) को फितना अल-खवारिज माना है, जो पहले के इस्लामी इतिहास में हिंसा में शामिल रहा एक समूह था।

अन्य दूसरे सैन्य ऑपरेशन में 3 आतंकी मारे गए वहीं, बलूचिस्तान के बसीमा जिले में किए गए एक और खुफिया जानकारी पर आधारित ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी को ट्रैक किया। सेना ने मिक्स्ड कैलिबर हथियारों का इस्तेमाल करके उनसे असरदार तरीके से मुठभेड़ की। सेना ने कहा कि भीषण गोलीबारी के बाद दूसरे ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए। आतंकवादियों के पास से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक भी बरामद किए गए हैं।

