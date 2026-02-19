पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ की अमेरिका दौरा का बयान जारी किया, लिखा- यूनाइट्स स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज

पत्र

गाजा के 'शांति बोर्ड' में भाग लेने अमेरिका जा रहे हैं शरीफ

मंत्रालय ने बयान में लिखा, "कर्टेन रेजर: प्रधानमंत्री का यूनाइट्स स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज दौरा। (18-20 फरवरी 2026) अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बुलावे पर, प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ़ 19 फरवरी को बोर्ड ऑफ़ पीस के उद्घाटन सत्र में शामिल होने के लिए वाशिंगटन डीसी का आधिकारिक दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार भी होंगे। प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों के साथ मुलाकात कर द्विपक्षीय मामलों के साथ-साथ आपसी चिंता के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।"