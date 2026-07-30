पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चौकी पर तालिबानी हमला (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस चौकी पर तालिबानी हमला, 10 पुलिसकर्मी मारे गए

लेखन गजेंद्र 07:21 pm Jul 30, 202607:21 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा में हमले जारी हैं। बुधवार देर रात यहां के हांगू जिल के खजीना बंदा चौकी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिस अधिकारी सहित 10 पुलिसकर्मियों की जान गई है। डॉन अखबार ने खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस महानिरीक्षक जुल्फिकार हमीद के हवाले से बताया कि पुलिस चौकी पर प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने हमला किया था। हमले में 28 अन्य घायल हैं। हमले में एक बख्तरबंद वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है।