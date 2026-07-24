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पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोटक से भरी गाड़ी सुरक्षा चौकी से टकराई, 15 की मौत
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोटक से भरी गाड़ी सुरक्षा चौकी से टकराई

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोटक से भरी गाड़ी सुरक्षा चौकी से टकराई, 15 की मौत

लेखन गजेंद्र
Jul 24, 2026
08:28 pm
क्या है खबर?

पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शुक्रवार को एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें कम से कम 10 सुरक्षा कर्मी समेत 15 लोग मारे गए हैं। यहां पड़ोसी अफगानिस्तान की सीमा से लगती टैंक जिले में एक सुरक्षा चौकी से विस्फोटक से भरी गाड़ी टकरा दी गई, जिसके बाद भीषण धमाका हुआ। मृतकों में 10 सेना के जवान, 4 पुलिस अधिकारी और एक प्रांतीय वन विभाग का अधिकारी शामिल है। विस्फोट में 20 घायल हुए हैं।

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पाकिस्तान में हमला

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