पाकिस्तान का नया दिखावा, आतंकी मसूद अजहर पर घोषित किया 70 लाख रुपये का इनाम

पाकिस्तान ने साल 2021 में भी मसूद अजहर पर 50 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था।

अब करीब 5 साल बाद इस रकम में 20 लाख रुपये की बढ़ोतरी कर इसे 70 लाख रुपये किया गया है।

पाकिस्तान का दावा है कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में छिपा हुआ है। हालांकि, भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक वह पाकिस्तान में ही है और पिछले करीब 6 महीनों से उसके सिंध प्रांत के नवाबशाह में होने की सूचनाएं सामने आई हैं।