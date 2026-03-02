पाकिस्तान के नूर खान सैन्य अड्डे पर तालिबान का हमला, 'ऑपरेशन सिंदूर' में हुआ था क्षतिग्रस्त

पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित नूर खान सैन्य अड्डा एक बार फिर चर्चा में है। रविवार रात अफगानिस्तान के तालिबान प्रशासन ने नूर खान समेत कई सैन्य अड्डों पर हमला किया है। नूर खान सैन्य अड्डे पर स्थित पाकिस्तानी कमान एवं नियंत्रण केंद्र को तालिबान बलों द्वारा ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया है। बता दें कि पिछले साल भारतीय वायुसेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में सैन्य अड्डे को क्षतिग्रस्त किया था, जिसके बाद वहां मरम्मत चल रही थी।

हमला अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय ने जारी किया फुटेज और वीडियो अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर ड्रोन हमले का वीडियो और सैन्य अड्डे का सेटेलाइट फुटेज जारी किया है। मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, 'आज, राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय की वायुसेना ने पाकिस्तान में प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ सटीक और समन्वित हवाई अभियान चलाए, जिसमें रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस, क्वेटा (बलूचिस्तान) में 12वीं डिवीजन का मुख्यालय, खैबर पख्तूनख्वा के मोहम्मंद एजेंसी में ख्वाजाई कैंप, साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण पाकिस्तानी सैन्य सुविधाओं और कमान केंद्रों को निशाना बनाया गया।'

हमला तालिबान ने एक लड़ाकू विमान को मार गिराने का किया था दावा इससे पहले, तालिबान प्रशासन ने दावा किया था कि उसने पूर्वी अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में एक पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया था। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक, विमान से पैराशूट से कूदने के बाद स्थानीय निवासियों ने पायलट को जीवित पकड़ लिया। वह हिरासत में है। बता दें कि दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है। पाकिस्तान सरकार ने 13 तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने और तालिबान ने 55 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है।

ट्विटर पोस्ट Twitter Post بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ



قوای هوایی وزارت دفاع ملی، امروز بار دیگر حملات هوایی مؤثری را بر پایگاه‌های مهم نظامی در پاکستان انجام دادند. این حملات پایگاه نورخان در راولپندی،... pic.twitter.com/KQJL4MJEhE — د ملي دفاع وزارت - وزارت دفاع ملی (@MoDAfghanistan2) March 1, 2026

