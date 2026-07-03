पाकिस्तान में यात्रियों से खचाखच भरी बस खाई में गिरी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पाकिस्तान में यात्रियों से खचाखच भरी बस खाई में गिरी, 40 की मौत

लेखन गजेंद्र 01:06 pm Jul 03, 202601:06 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां यात्रियों से भरी एक बस पथरीली खाई में गिर गई, जिसमें 40 यात्रियों की मौत हुई है। हादसा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों की सीमा के पास स्थित एक दूरस्थ क्षेत्र दाना सर में हुआ है। घटना के समय बस डेरा इस्माइल खान में प्रांतीय सीमा पार कर पेशावर जा रही थी। बताया जा रहा है कि बस यात्रियों के खचाखच भरी हुई थी।