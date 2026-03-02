पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास के पास खामेनेई समर्थकों के प्रदर्शन के दौरान 35 की मौत

हिंसा

सबसे अधिक कराची में मौत

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सबसे अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत कराची में हुई है। कराची में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास परिसर के अंदर प्रदर्शनकारी प्रवेश कर गए थे और पथराव किया था। यहां 16 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा, गिलगित में 7, स्कार्दू में 6 और इस्लामाबाद में 6 लोग मारे गए। लाहौर में भी कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान सरकार की ओर से अभी 20 से कम मौतों की पुष्टि की गई है।