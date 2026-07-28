पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कथित विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में कथित विधानसभा चुनाव के दौरान हिंसा, 19 लोग मारे गए

लेखन गजेंद्र 04:24 pm Jul 28, 202604:24 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में कथित विधानसभा चुनाव के पहले चरण में धांधली के आरोपों को लेकर बवाल खड़ा हो गया, जिससे हिंसा भड़क गई। इसमें कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच एक-दूसरे पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया है। यह चुनाव पहले 27 जुलाई को होना था, लेकिन अब 10 अगस्त तक 3 चरणों में होगा। भारत PoK में हुए चुनावों को मान्यता नहीं देता है।