पाकिस्तान के PIMS अस्पताल में लगी भीषण आग

पाकिस्तान के PIMS अस्पताल में लगी भीषण आग, 15 नवजात बच्चों की मौत

लेखन गजेंद्र 10:56 am Aug 26, 202610:56 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बुधवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। यहां के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) में आग लग गई, जिसकी चपेट में 15 नवजात बच्चों की मौत हुई है। आग PIMS में तीसरी मंजिल पर स्थित माृत एवं शिशु अस्पताल में लगी थी। घटना की सूचना पर बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और 6 दमकल वाहनों को रवाना किया गया। घटना के समय वार्ड में 16 नवजात शिशु थे। केवल एक को बचाया जा सका।