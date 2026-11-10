लाहौर का AQI 600 पार पहुंचने पर पाकिस्तानी मंत्री ने लुधियाना-जालंधन को जिम्मेदार बताया

लाहौर का AQI 600 पार, पाकिस्तानी मंत्री ने लुधियाना-जालंधर को जिम्मेदार बताया

लेखन गजेंद्र 10:02 am Nov 10, 202610:02 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान का लाहौर भी वायु प्रदूषण से कराह रहा है। यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 600 के पार चला गया है और पाकिस्तानी मंत्री इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पंजाब प्रांत की वरिष्ठ मंत्री मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि सीमा पार दिवाली के दौरान बड़े पैमाने पर हुई आतिशबाजी की वजह से वायु गुणवत्ता खराब हुई है। उनका कहना है कि कई भारतीय शहरों से प्रदूषित हवा पूर्वी कॉरिडोर के जरिए लाहौर में आ रही है।