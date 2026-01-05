पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा में सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों के वाहन में IED धमाका, 1 की मौत
क्या है खबर?
पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लक्की मारवत जिले में एक बार फिर आतंकवादी धमाका हुआ है। धमाका जिले के बेगू खेल रोड पर नवार खेल इलाके में सोमवार सुबह करीब साढ़े 6 बजे हुआ है। यहां एक सीमेंट कारखाने के कर्मचारियों को ले जा रहे वाहन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) धमाके से उड़ा दिया गया, जिसमें कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए हैं।
धमाका
सभी प्रभावित बेगू खेल गांव के निवासी
पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरूआती जांच से पता चलता है कि यह उपकरण आतंकवादियों द्वारा लगाया गया था। पुलिस के मुताबिक, कई पीड़ित गंभीर हालत में हैं और उन्हें इलाज के लिए पास के बन्नू जिले में भेजा गया है। विस्फोट से प्रभावित सभी लोग बेगू खेल गांव के निवासी थे। पुलिस ने इलाके को सुरक्षित करने और सबूत इकट्ठा करने के लिए तुरंत घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया है।
जांच
TTP पर धमाके का शक
अभी तक किसी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अतीत में हुए हमलों को देखते हुए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) पर शक है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज (PICSS) ने पिछले महीने जारी आंकड़ों में बताया कि 2025 में हमलों से जुड़ी मौतों में 73 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह 2024 में 1,950 थी, जो अब 3,387 है। मृतकों में 2,115 आतंकवादी, 664 सुरक्षाकर्मी, 580 नागरिक और शांति समितियों के 28 सदस्य शामिल थे।