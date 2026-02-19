पाकिस्तान के कराची में गैस सिलेंडर विस्फोट में 16 लोगों की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पाकिस्तान के कराची में गैस सिलेंडर विस्फोट के बाद इमारत की छत ढही, 16 की मौत

03:19 pm Feb 19, 2026

क्या है खबर?

पाकिस्तान के कराची में रमजान के पहले दिन बड़ा हादसा हो गया। यहां एक घर में गैस सिलेंडर में विस्फोट होने के बाद इमारत की छत ढह गई। हादसे में 16 लोगों की मौत हुई है। घटना सुबह साढ़े 4 बजे सोल्जर बाजार के गुल राणा कॉलोनी में हुई है। हादसे में 14 लोग घायल हैं, जिनको सिविल अस्पताल ले जाया गया है। सहायक पुलिस अधीक्षक जमशेद अशर ने बताया कि सिलेंडर विस्फोट इमारत की पहली मंजिल पर हुआ था।