पाकिस्तान के कराची में गैस सिलेंडर विस्फोट के बाद इमारत की छत ढही, 16 की मौत
क्या है खबर?
पाकिस्तान के कराची में रमजान के पहले दिन बड़ा हादसा हो गया। यहां एक घर में गैस सिलेंडर में विस्फोट होने के बाद इमारत की छत ढह गई। हादसे में 16 लोगों की मौत हुई है। घटना सुबह साढ़े 4 बजे सोल्जर बाजार के गुल राणा कॉलोनी में हुई है। हादसे में 14 लोग घायल हैं, जिनको सिविल अस्पताल ले जाया गया है। सहायक पुलिस अधीक्षक जमशेद अशर ने बताया कि सिलेंडर विस्फोट इमारत की पहली मंजिल पर हुआ था।
धमाका
सहरी की तैयारी कर रहा था परिवार
पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के समय मुस्लिम परिवार रमजान के दौरान सूर्योदय से पहले खाए जाने वाले भोजन सेहरी की तैयारी शुरू कर रहे थे। तभी धमाका हो गया। जिस इमारत में धमाका हुआ है, वह 2 मंजिला है। उसके भूतल में विस्फोट हुआ है। इमारत के कमरे काफी छोटे औ सीमित हैं। बचाव अभियान दल का कहना है कि इमारत की बनावट के कारण अभियान चलाने में काफी चुनौती का सामना करना पड़ा।
जांच
इमारत अवैध थी, आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा
पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक, जांच अधिकारियों ने कहा कि यह अवैध इमारत थी, जिसकी संरचना अलग-अलग कमरों से बनी है। बताया जा रहा है कि इमारत ढहने से आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। मृतकों में 8 नाबालिग, 4 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल हैं, जिनकी आयु 2-60 वर्ष के बीच है। घायलों में 7 नाबालिग शामिल हैं। सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने घटना पर दुख जताते हुए जांच के आदेश दिए हैं।