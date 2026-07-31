पाकिस्तान के ल्यारी में गैंगस्टर उजैर बलोच के भाई पर घर के बाहर गोलीबारी

पाकिस्तान के ल्यारी में गैंगस्टर उजैर बलोच के भाई पर घर के बाहर गोलीबारी, हालत गंभीर

लेखन गजेंद्र 06:03 pm Jul 31, 202606:03 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान की जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर और निष्क्रिय पीपुल्स अमन कमेटी के पूर्व प्रमुख उजैर बलोच के भाई जुबैर बलोच (40) पर गुरुवार शाम को ल्यारी इलाके में गोलीबारी हुई है। यह हमला तब हुआ, जब जुबैर शाम को कराची के इस घने इलाके में स्थित अपने घर से बाहर निकले थे, तभी घात लगाए बैठे बाइक सवार हमलावर उनको गोली मारकर फरार हो गए। जुबैर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर है।