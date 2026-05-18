पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में IED धमाका

पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में IED धमाका, कबायली मुखिया समेत 4 की मौत

लेखन गजेंद्र 05:32 pm May 18, 202605:32 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा में सोमवार को फिर बड़ा धमाका हुआ है। विस्फोट में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) का उपयोग किया गया था, जिसमें 4 लोग मारे गए हैं। पुलिस ने बताया कि दोपहर में वज़ीरिस्तान जिले के वाना कस्बे में गुलशन प्लाजा के पास एक भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक क्षेत्र में भीषण धमाका किया गया है। घटना के समय क्षेत्र में व्यापारी, खरीदारों और स्थानीय निवासी मौजूद थे। मृतकों में एक बुजुर्ग कबायली मुखिया भी शामिल थे।