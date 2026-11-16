इमरान खान ने पाकिस्तानी शीर्ष जजों को खुला खत लिखा, कहा- शायद मैं जिंदा न लौटूं

सफदर ने 2 और 11 नवंबर को अदियाला जेल में खान से मुलाकात की थी और पत्र जजों को पहुंचाने को कहा था।

इमरान ने पत्र में लिखा, "मैंने अपनी जिंदगी अस्पताल बनाने में लगा दी ताकि जो इलाज का खर्च न उठा पाने वालों को मुफ्त में इलाज मिल सके। आज, मैं बस यही चाहता हूं कि मेरी पत्नी और मेरा इलाज हो।"

उन्होंने लिखा कि उनकी आवाज इन दीवारों से बाहर निकलने का यही एकमात्र तरीका था।