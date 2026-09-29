पाकिस्तान ने बांग्लादेश का परमाणु ईंधन ले जा रहे रूसी विमान को नहीं दिया हवाई रास्ता

पाकिस्तान ने बांग्लादेश का परमाणु ईंधन ले जा रहे रूसी विमान को नहीं दिया हवाई रास्ता

लेखन गजेंद्र 05:17 pm Sep 29, 202605:17 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश एक बार फिर पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उसको करारा झटका दिया है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए यूरेनियम की खेप ले जा रहे एक रूसी विमान को अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से मना कर दिया। बांग्लादेश के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की यूनिट-2 के लिए परमाणु ईंधन की पहली खेप 24 सितंबर को पहुंचने वाली थी। हालांकि, अब डिलीवरी स्थगित है।