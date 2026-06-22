पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को धमकी दी

पाकिस्तानी मंत्री ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को धमकी दी, कहा- जंग शुरू करेंगे

लेखन गजेंद्र 08:51 am Jun 22, 202608:51 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत को धमकी दी है। उन्होंने रविवार को ARY न्यूज से बात करते हुए कहा कि अगर इस्लामाबाद को लगता है कि सिंधु नदी प्रणाली की वजह से पाकिस्तान की जल सुरक्षा खतरे में आती है, तो पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने पानी को राष्ट्रीय सुरक्षा का एक प्रमुख मुद्दा बताया और कहा कि इसकी उपलब्धता प्रभावित होने पर भारत के खिलाफ जंग छेड़ेंगे।