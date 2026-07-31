पाकिस्तान में क्वेटा की कोयला खदान में भीषण विस्फोट, 32 खनिकों की मौत

प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि हादसा गुरुवार देर रात को हुआ था और शुक्रवार तड़के तक 29 शव निकाले गए हैं, अभी 3 शव और निकाले जा रहे हैं।

घटना के समय कम से कम 36 खनिक घटनास्थल पर मौजूद थे। हादसे के बाद किसी भी जीवित व्यक्ति के मिलने की संभावना बहुत कम है।

घाटक विस्फोट के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन मीथेन गैस के जमाव को कारण बताया जा रहा है।