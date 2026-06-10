पाकिस्तान सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर PoK में मुजफ्फराबाद के पास दुर्घटनाग्रस्त, सवार सभी सैनिकों की मौत
क्या है खबर?
पाकिस्तान की सेना का एक Mi-17 हेलिकॉप्टर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के मुजफ्फराबाद में उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे का कारण तकनीकी खराबी बताया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने बताया कि हादसे में कोई भी जीवित नहीं बचा है। हेलीकॉप्टर हादसे में 11 से 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। हादसे के सटीक कारणों की जांच के लिए बोर्ज का गठन किया गया है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
PoK में यह हादसा तब हुआ, जब प्रतिबंधित गठबंधन, संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी का विरोध-प्रदर्शन और हड़ताल जारी है। हालांकि, हादसे और विरोध के बीच कोई संबंध का संकेत सेना ने नहीं दिया है। एसोसिएटेड प्रेस ने बतााय कि बुधवार को हेलीकॉप्टर हैलीपैड से उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे पहले उसमें आग लगी थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने हादसे पर शोक जताया है।
हादसा
पहले भी हुए हैं भीषण हेलीकॉप्टर हादसे
पाकिस्तान में पहले भी ऐसे भीषण हेलीकॉप्टर हादसे हो चुके हैं। सितंबर 2025 में गिलगित-बाल्टिस्तान के दियामेर जिले में एक सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 5 कर्मियों की मौत हुई थी। उससे पहले, अगस्त 2025 में, खैबर पख्तूनख्वा सरकार का एक बचाव हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण मोहम्मद जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 लोग मारे गए थे। अगस्त 2022 में बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे में 2 मेजर सहित 6 सेना अधिकारी मारे गए थे।
जानकारी
30 सैनिक ले जा सकता है हेलीकॉप्टर
Mi-17 एक रूसी निर्मित मध्यम-लिफ्ट परिवहन हेलीकॉप्टर है। यह मिल मॉस्को हेलीकॉप्टर प्लांट द्वारा Mi-8 का उन्नत संस्करण है। हेलिकॉप्टर 30 सैनिकों और 4,000 किलोग्राम कार्गो को ले जा सकता है और बाहरी स्लिंग की मदद से 3 टन तक का भार उठा सकता है।
ट्विटर पोस्ट
पाकिस्तान सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त
FIRST VISUALS— Rahul Shivshankar (@RShivshankar) June 10, 2026
PAK ARMY CHOPPER SHOT DOWN?
CNN News18 Mega Exclusive
Pakistan Military Helicopter "Crashes" In PoK under suspicious circumstances. Amidst unprecedented unrest in PoK Pak
ISPR scrambles to deny hit by hostile projectile but locals claim that Helicopter was brought… pic.twitter.com/jRykMq8OLI