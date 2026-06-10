पाकिस्तान सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर PoK में मुजफ्फराबाद के पास दुर्घटनाग्रस्त, सवार सभी सैनिकों की मौत

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

PoK में यह हादसा तब हुआ, जब प्रतिबंधित गठबंधन, संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी का विरोध-प्रदर्शन और हड़ताल जारी है। हालांकि, हादसे और विरोध के बीच कोई संबंध का संकेत सेना ने नहीं दिया है। एसोसिएटेड प्रेस ने बतााय कि बुधवार को हेलीकॉप्टर हैलीपैड से उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे पहले उसमें आग लगी थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने हादसे पर शोक जताया है।