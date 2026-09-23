पाकिस्तान में PTI के मार्च से पहले इस्लामाबाद किले में तब्दील (प्रतीकात्मक तस्वीर)

पाकिस्तान में PTI के मार्च से पहले इस्लामाबाद किले में तब्दील; राजमार्ग बंद, अर्धसैनिक बल तैनात

लेखन गजेंद्र 06:37 pm Sep 23, 202606:37 pm

क्या है खबर?

पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) बड़ा मार्च निकालने वाली है, जिसको लेकर इस्लामाबाद में अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी की ओर जाने वाले सभी प्रमुख राजमार्गों को बंद कर दिया गया है और चप्पे-चप्पे पर अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। रॉयटर्स ने गृह मंत्रालय के हवाले से बताया कि इस्लामाबाद और उसके आसपास लगभग 35,000 अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक कर्मियों को तैनात किया गया है।