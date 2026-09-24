पाकिस्तान ने तालिबान सरकार के सर्वोच्च नेता के गृह नगर कंधार पर बरसाए बम

तरार ने एक्स बताया कि पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणालियों ने बुधवार को अफगान क्षेत्र से लॉन्च किए गए ड्रोन का पता लगाया, जिन्हें उनके लक्षित लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले ही ट्रैक करके निष्क्रिय कर दिया गया।

उन्होंने कहा कि इसके बाद पाकिस्तान ने 10 स्थानों पर सटीक हवाई और ड्रोन हमले किए।

उन्होंने बताया कि इन्हीं ठिकानों से ड्रोन लॉन्च और स्टोर किया जा रहा था। यहीं से एक दिन पहले पाकिस्तान के खिलाफ हमला किया गया था।