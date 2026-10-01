अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने फिर किया हवाई हमला, 9 लोग मारे गए

दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश के बीच पिछले 3 महीनों तक शांति थी, लेकिन हाल में फिर तनाव बढ़ गया है।

दरअसल, पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा में सैन्य और पुलिस ठिकानों पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है।

पाकिस्तान हमलों का और तालिबानी आतंकियों को शह देने का आरोप अफगानिस्तान पर लगाता है, जबकि अफगानिस्तान इसको पाकिस्तान की आंतरिक समस्या बताता है।

पाकिस्तान में पिछले दिनों कई बड़े हमले हुए हैं।