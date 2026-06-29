पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांत में गोलाबारी की

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला किया, बच्चों-महिलाओं समेत कई मौत

लेखन गजेंद्र 09:26 am Jun 29, 202609:26 am

क्या है खबर?

पाकिस्तान ने रविवार रात को एक बार फिर अपने पड़ोसी अफगानिस्तान पर हमला किया है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की खबर है। अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन के उप प्रवक्ता हमदुल्लाह फितरत ने तस्वीरें साझा करते हुए हमले की पुष्टि की। उन्होंने एक्स पर बताया कि पाकिस्तान ने पक्तिका, पक्तिया और कुनार प्रांत में कई जगह हमले किए हैं, जिसमें बच्चों और महिलाओं समेत दर्जनों मौत हुई है। पाकिस्तान ने तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने की बात स्वीकारी है।