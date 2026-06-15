पाकिस्तानी वायुसेना का प्रशिक्षण विमान खैबर पख्तूनख्वा में दुर्घटनाग्रस्त, 2 पायलट की मौत

जांच

जांच समिति का गठन, लेकिन सामने नहीं आती रिपोर्ट

एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि पाकिस्तान में प्रशिक्षण के दौरान विमान दुर्घटनाएं आम हैं। हालांकि, इसका विवरण कभी जारी नहीं होता। दुर्घटनाओं से संबंधित जांच होने के बाद रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की जाती हैं। वर्ष 2019 में, रावलपिंडी के एक रिहायशी क्षेत्र में पाकिस्तानी सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। अप्रैल 2020 में, गुजरात के पास और 2022 में पेशावर में नियमित प्रशिक्षण अभियान के दौरान 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे।