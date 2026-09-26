पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में हुए बम धमाके में 11 लोगों की मौत

पाकिस्तान: डेरा इस्माइल खान में हुए बम धमाके में 11 लोगों की मौत, 30 अन्य घायल

लेखन भारत शर्मा 06:09 pm Sep 26, 202606:09 pm

क्या है खबर?

उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार (26 सितंबर) को बेहद दर्दनाक और भीषण बम विस्फोट हुआ है। प्रांत के अशांत जिले डेरा इस्माइल खान में हुए इस शक्तिशाली धमाके में कम से कम 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 30 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय आपातकालीन सेवाओं के अनुसार, हताहतों की संख्या में बढ़ोतरी होने की आशंका बनी हुई है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।