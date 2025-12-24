उस्मान हादी के भाई का यूनुस प्रशासन पर आरोप, कहा- चुनाव विफल कराने को कराई हत्या

बांग्लादेश में इंकबाल मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या को लेकर बवाल जारी है। अब इस मामले में बांग्लादेश की कमाल संभाल रहे अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर सवाल उठने लगे हैं। उस्मान के भाई शरीफ उमर हादी ने मोहम्मद यूनुस को ही हत्या का आरोपी बताते हुए आरोप लगाया है कि सरकार के लोगों ने आगामी राष्ट्रीय चुनाव को पटरी से उतारने के लिए उनके भाई की हत्या की साजिश रची थी।

आरोप यूनुस प्रशासन पर जमकर बरसे उमर बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार हादी के बड़े भाई उमर ने ढाका में इंकलाब मंच द्वारा आयोजित 'शाहिदी शोपोथ' कार्यक्रम के दौरान कहा, "आप लोगों ने (यूनुस प्रशासन) ही उस्मान हादी को मार डाला है और अब आप इसे एक मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करके चुनाव को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाई चाहते थे कि फरवरी तक बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव हो जाएं, लेकिन प्रशासन ऐसा नहीं चाहता था।"

चेतावनी उमर ने दी शेख हसीना जैसे हश्र की चेतावनी उमर ने अपने भाई की इच्छा का सम्मान करने और अधिकारियों से चुनावी माहौल को बाधित न करने का आग्रह करते हुए कहा, "हत्यारों के खिलाफ जल्द मुकदमा सुनिश्चित करें ताकि चुनावी माहौल में बाधा न आए। सरकार केस की जांच में कोई भी ठोस प्रगति करने में विफल रही है। अगर उस्मान को न्याय नहीं मिला, तो आप भी एक दिन बांग्लादेश से भागने (शेख हसीना के तख्तापलट के दौरान उनके भारत भागने) के लिए मजबूर हो जाएंगे।"

दावा उमर ने यह भी बताया उस्मान की हत्या का कारण उमर ने आगे दावा किया कि उसके भाई की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने किसी भी एजेंसी या विदेशी आकाओं के सामने घुटने नहीं टेके थे। वह देश में जल्द से जल्द चुनाव कराकर स्थिर सरकार बनाना चाहते थे। इस दौरान प्रदर्शन में मौजूद अन्य प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि वे सड़कों पर बने रहेंगे और उस्मान को न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रखेंगे। वह उस्मान को न्याय दिलाने के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं।

बयान बांग्लादेश की संप्रभुता को नष्ट करने की साजिश- जाबेर इंकलाब मंचो के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने आरोप लगाया है कि उस्मान की हत्या जुलाई विद्रोह की उपलब्धियों और बांग्लादेश की संप्रभुता को नष्ट करने की गहरी साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा, "उस्मान की हत्या में अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसियां ​​और देश के अंदर सक्रिय फासीवादी सहयोगी शामिल थे। सरकार निर्धारित समय में जांच के माध्यम से हत्यारों को जनता के सामने पेश करे, अन्यथा वे अपना विरोध प्रदर्शन तेज करेंगे।"

पृष्ठभूमि उस्मान की हत्या के बाद से ही बांग्लादेश में हो रही हिंसा 11 दिसंबर को चुनाव की तारीख की घोषणा के अगले दिन यानी 12 दिसंबर को ढाका में उस्मान को करीब से गोली मार दी गई थी। बाद में उन्हें 15 दिसंबर को उपचार के लिए सिंगापुर भेजा गया, लेकिन 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। उसके बाद पूरे बांग्लादेश में व्यापक और हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इंकलाब मंच ने चेतावनी दी है कि न्याय न मिलने पर वह अंतरिम सरकार को हटाने का जन आंदोलन शुरू करेगा।