उस्मान हादी की हत्या: बांग्लादेश पुलिस का दावा- मेघालय की सीमा के रास्ते भारत भागे आरोपी 

बांग्लादेश में इंकबाल मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हत्या को लेकर बवाल जारी है। उनके समर्थक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इस बीच ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दावा किया है कि उस्मान की हत्या के 2 मुख्य संदिग्ध वारदात के बाद मेघालय सीमा के रास्ते भारत भाग गए। पुलिस के इस बयान को मामले में भारत के खिलाफ साजिश के रूप में देखा जा रहा है।

बयान ढाका पुलिस ने क्या दिया बयान? ढाका के अतिरिक्त आयुक्त एसएन नजरुल इस्लाम ने द डेली स्टार से कहा, "हमारी गुप्त रिपोर्ट में सामने आया है कि उस्मान की हत्या के संदिग्ध फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख वारदात के बाद स्थानीय सहयोगियों की मदद से मयमनसिंह में हलुआघाट सीमा के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। वहां वह सबसे पहले पूर्ति नामक व्यक्ति से मिले थे। उसके बाद में सामी नामक एक टैक्सी चालक उन्हें मेघालय के तुरा शहर ले गया था।"

प्रयास आरोपियों की गिरफ्तारी के किए जा रहे हैं प्रयास अतिरिक्त आयुक्त इस्लाम ने कहा, "हम दोनों संदिग्धों की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों चैनलों के माध्यम से भारतीय अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। बांग्लादेशी अधिकारियों को अनौपचारिक जानकारी मिली है कि पूर्ति और सामी दोनों को भारतीय अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है।" उन्होंने भरोसा दिलाया कि बांग्लादेश सरकार भगोड़ों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है।

