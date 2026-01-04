ग्रीस के सभी हवाई अड्डों पर निलंबित हुआ परिचालन, रेडियो फ्रीक्वेंसी में आई खराबी
क्या है खबर?
ग्रीस के सरकारी टीवी और विमानन प्राधिकरण ने बताया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी में व्यवधान के बाद पूरे देश के हवाई अड्डों पर हवाई यातायात का संचालन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। देशभर में उड़ानें निलंबित होने के कारण ग्रीस के ऊपर का हवाई क्षेत्र अचानक खाली हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी में आए व्यवधान के कारणों की जांच की जा रही है और जल्द ही इसे ठीक कर हवाई यातायात सुचारू कराया जाएगा।
बयान
नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने जारी किया बयान
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रीस के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा कि एथेंस फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन (FIR) से होकर कुछ उड़ानें जारी हैं, लेकिन सुरक्षा उपाय के तौर पर हवाई अड्डे के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। सरकारी प्रसारक ERT के अनुसार, देशभर के हवाई अड्डों पर आगमन और प्रस्थान स्थानीय समयानुसार सुबह 9:00 बजे से निलंबित हैं। इससे एलेफ्थेरियोस वेनिजेलोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं।
प्रयास
कई उड़ानाें को पड़ोसी देशों की ओर किया डायवर्ट
ERT के अनुसार, कई उड़ानों को पड़ोसी देशों की ओर मोड़ा जा रहा है। इजरायल में हवाई अड्डा प्राधिकरण के प्रवक्ता ने कहा कि ग्रीस का हवाई क्षेत्र स्थानीय समयानुसार शाम 4:00 बजे तक बंद रहेगा और यात्रियों को आगमन और प्रस्थान दोनों में देरी की आशंका है। एथेंस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह लगभग 9 बजे से सुरक्षा जांच और प्रस्थान रोक दिए गए हैं। इसके कारण हजारों की संख्या में यात्री हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं।