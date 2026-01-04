ग्रीस में हवाई यातायात का परिचालन निलंबित होने से हवाई अड्डों पर यात्री फंसे हुए हैं

ग्रीस के सभी हवाई अड्डों पर निलंबित हुआ परिचालन, रेडियो फ्रीक्वेंसी में आई खराबी

लेखन भारत शर्मा 05:17 pm Jan 04, 202605:17 pm

क्या है खबर?

ग्रीस के सरकारी टीवी और विमानन प्राधिकरण ने बताया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी में व्यवधान के बाद पूरे देश के हवाई अड्डों पर हवाई यातायात का संचालन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। देशभर में उड़ानें निलंबित होने के कारण ग्रीस के ऊपर का हवाई क्षेत्र अचानक खाली हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी में आए व्यवधान के कारणों की जांच की जा रही है और जल्द ही इसे ठीक कर हवाई यातायात सुचारू कराया जाएगा।