इजरायल में संदिग्ध आतंकी हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है

इजरायल में संदिग्ध आतंकी हमले में एक व्यक्ति की मौत, 5 अन्य घायल

लेखन भारत शर्मा 07:32 pm Jun 07, 202607:32 pm

क्या है खबर?

इजरायल में कब्जे वाले वेस्ट बैंक के पास रविवार को एक संदिग्ध आतंकी गोलीबारी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और फिर हमलावर आतंकी की तलाश की। कुछ देर बाद पुलिस ने मुठभेड़ में संदिग्ध आतंकी को भी मार गिराया। हालांकि, इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई है और आतंकी की पहचान भी उजागर नहीं की गई है।