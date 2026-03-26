ईरान ने अमेरिका के F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ईरान ने अमेरिका के F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया, पेंटागन का इनकार

लेखन गजेंद्र 10:22 am Mar 26, 202610:22 am

क्या है खबर?

अमेरिका और इजरायल के साथ संघर्ष में फंसे ईरान ने गुरुवार को अमेरिका के उन्नत F-18 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया है। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) ने एक वीडियो जारी कर दावा किया उसने ड्रोन से विमान को हवा में ही नष्ट कर दिया। IRGC ने बताया कि विमान पर चाबहार के पास हमला किया गया, जो ओमान की खाड़ी के किनारे स्थित एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तटीय स्थान है।