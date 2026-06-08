होर्मुज जलडमरूमध्य के पास तेल टैंकर में आग लगी (प्रतीकात्मक जहाज)

होर्मुज जलडमरूमध्य के पास तेल टैंकर में आग लगी, 24 भारतीय नाविकों को बचाया गया

लेखन गजेंद्र 05:48 pm Jun 08, 202605:48 pm

क्या है खबर?

ईरान और इजरायल के बीच शुरू हुए संघर्ष के बीच सोमवार को होर्मुज जलडमरूमध्य के पास एक तेल टैंकर में आग लग गई, जिसमें 24 भारतीय नाविक सवार थे। जहाजरानी मंत्रालय ने बताया कि ओमान के तट पर स्थित तेल टैंकर मारिवेक्स में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसमें सवार सभी नाविकों को बचा लिया गया है। वे सभी सुरक्षित हैं। फॉरवर्ड सीमेन यूनियन ऑफ इंडिया (FSUI) ने नाविकों के लिए तत्काल सहायता मांगी थी।