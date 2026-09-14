जापान में परमाणु डाटा घोटाला मामले में चुबू इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष और चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया है

जापान में परमाणु डाटा घोटाला: चुबू इलेक्ट्रिक के अध्यक्ष और चेयरमैन ने दिया इस्तीफा

लेखन भारत शर्मा 06:04 pm Sep 14, 202606:04 pm

क्या है खबर?

जापान के परमाणु ऑपरेटर क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी चुबू इलेक्ट्रिक पावर के अध्यक्ष किंगो हयाशी और चेयरमैन सटोरू कत्सुनो ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। यह सामूहिक इस्तीफा भूकंप के खतरों और जोखिमों से जुड़े आंकड़ों में की गई गंभीर हेरफेर और धोखाधड़ी के उजागर होने के बाद आया है। इस डाटा घोटाले के बाद कंपनी ने अपने हामाओका परमाणु संयंत्र में 2 रिएक्टरों को दोबारा शुरू करने के आवेदनों को वापस लेने का फैसला किया है।