मेक्सिको में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 15 वर्षीय कुख्यात शूटर समेत सरगना चाचा ढेर

मेक्सिको में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 15 वर्षीय कुख्यात शूटर समेत सरगना चाचा ढेर

लेखन भारत शर्मा 05:06 pm Sep 06, 202605:06 pm

क्या है खबर?

मेक्सिको के पश्चिमी राज्य मिकोआकन में सुरक्षा बलों ने एक बड़े सैन्य ऑपरेशन में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह 'कार्टेल डी लॉस रेयेस' के शीर्ष कमांडर लुइस बर्रागन उर्फ LR-5 और उसके 15 वर्षीय भतीजे शूटर अल्बर्टो सैंडोवाल को मार गिराया है। 'चुचिटो निनी' के नाम से मशहूर यह 15 वर्षीय किशोर गिरोह के लिए शूटर के रूप में काम करता था और सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग बच्चों की भर्ती करता था।