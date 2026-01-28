उत्तर कोरिया बढ़ाएगा अपनी परमाणु ताकत, किम जोंग उन ने किया ऐलान
क्या है खबर?
उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन ने बुधवार को ऐलान किया कि वह देश में परमाणु ताकत को बढ़ाएंगे और इसके लिए योजना का ऐलान हाल में होने वाली पार्टी बैठक में करेंगे। सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक, किम ने यह बात नवीनतम मिसाइल परीक्षण के दौरान कही। एजेंसी ने एक तस्वीर भी जारी की है, जिसमें किम और उनकी किशोर बेटी किम जू ए को विशाल लॉन्च ट्रक के पास चलते हुए दिखाया गया है।
बयान
किम बोले- दुश्मनों को ऐलान से होगी पीड़ा
अल जजीरा ने एजेंसी के हवाले से बताया कि किम ने कहा कि इन विवरणों से उनके दुश्मनों को असहनीय मानसिक पीड़ा हो सकती है। उन्होंने कहा कि परमाणु कार्यक्रम के विस्तार और आधुनिकीकरण से जुड़ी योजना का विवरण आगामी नौवें कम्युनिस्ट पार्टी सम्मेलन में जारी किया जाएगा, अगले कुछ हफ्तों में होने वाला है। एजेंसी के मुताबिक, 2021 के बाद पहली बार हो रही इस बैठक में सत्तारूढ़ पार्टी रक्षा-अर्थव्यवस्था के लिए 5 वर्षीय विकास योजना का अनावरण करेगी।
परीक्षण
किन मिसाइलों का हुआ परीक्षण?
रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर कोरिया ने मंगलवार को किम की मौजूदगी में उन्नत बड़े कैलिबर वाले मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का अभ्यास किया है। किम ने परीक्षण को रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण बताया और कहा कि इस हथियार प्रणाली का उपयोग "विशिष्ट हमलों" के लिए किया जा सकता है। किम ने बताया कि दागी गई मिसाइलों ने 358.5 किलोमीटर की दूरी पर पानी में स्थित लक्ष्य को भेदा, जो जापान सागर की दिशा में दागी गईं।