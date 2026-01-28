उत्तर कोरिया बढ़ाएगा अपनी परमाणु ताकत, किम जोंग उन ने किया ऐलान

बयान

किम बोले- दुश्मनों को ऐलान से होगी पीड़ा

अल जजीरा ने एजेंसी के हवाले से बताया कि किम ने कहा कि इन विवरणों से उनके दुश्मनों को असहनीय मानसिक पीड़ा हो सकती है। उन्होंने कहा कि परमाणु कार्यक्रम के विस्तार और आधुनिकीकरण से जुड़ी योजना का विवरण आगामी नौवें कम्युनिस्ट पार्टी सम्मेलन में जारी किया जाएगा, अगले कुछ हफ्तों में होने वाला है। एजेंसी के मुताबिक, 2021 के बाद पहली बार हो रही इस बैठक में सत्तारूढ़ पार्टी रक्षा-अर्थव्यवस्था के लिए 5 वर्षीय विकास योजना का अनावरण करेगी।