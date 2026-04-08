उत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर 2 चरणों में बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जापान सरकार अलर्ट

जापान तटरक्षक बल ने उत्तर कोरिया से एक बैलिस्टिक मिसाइल होने के संदेह वाली वस्तु की लॉन्चिंग का पता चलने पर अलर्ट जारी किया है। उसने कहा कि जहाजों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है और अगर कोई मलबा गिरता दिखे, तो उससे दूरी बनाए और बल को कोई भी प्रासंगिक जानकारी दें। जापानी प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी विमानों, जहाजों और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आकस्मिक स्थितियों के लिए तैयार रहने को कहा है।

मिसाइल

सिर्फ 240 किलोमीटर की दूरी तय कर पाई मिसाइल

दक्षिण कोरियाई सेना ने बताया कि बुधवार को उत्तर कोरिया की ओर से दागी गई मिसाइल ने 240 किलोमीटर की दूरी तय की है। फ्रांस24 के मुताबिक, उत्तर कोरिया ने इस साल अपना पांचवां ज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण किया है, जिनमें मार्च में सुनान क्षेत्र से दागी गई 10 मिसाइलों का एक जत्था भी शामिल है। घटना को लेकर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यालय ने आपातकालीन बैठक कर प्योंगयांग से तत्काल उकसावे वाली कार्रवाई रोकने का आग्रह किया है।