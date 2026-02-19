नाइजीरिया की एक खदान में जहरीली गैस रिसाव से 37 की मौत

पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि खदान में काम करने वाले मजदूर सीसा ऑक्साइड और सल्फर तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी अन्य संबंधित गैसों के अचानक रिसाव से प्रभावित हुए हैं, जो मनुष्यों के लिए जहरीली और हानिकारक होती हैं। उन्होंने बताया कि खदान की सुरंग बंद थी, जिससे जहरीली गैस का असर बढ़ गया। कुछ लोग खदान में बेहोश हो गए थे, जबकि कुछ बाहर आकर बेहोश हुए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।

जांच

खनन स्थल को बंद किया गया

घटना के बाद नाइजीरियाई सरकार ने खनन स्थल बंद कर दिया है और रिसाव की जांच कर रही है। नाइजीरिया के ठोस खनिज विकास मंत्री डेले अलाके ने कहा कि मजदूर उत्सर्जन की जहरीली प्रकृति से अनजान थे, जिससे बड़ी क्षति हुई। अभी यह सामने नहीं आया कि उस स्थान पर किस चीज का खनन हो रहा था। बता दें कि नाइजीरिया अवैध सोने के खनन पर सख्ती कर रहा है क्योंकि पिछले सालों में कई जान जा चुकी है।