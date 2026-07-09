मोदी की यात्रा से पहले न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का ऐलान, पहले दिन से टैरिफ छूट

टैरिफ

न्यूजीलैंड को होगा जबरदस्त फायदा- लक्सन

लक्सन ने एक्स पर लिखा, 'भारत के साथ हमारे व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के व्यापार में जबरदस्त तेजी आएगी। हम भारत को जो सामान निर्यात करते हैं, उसमें से 57 प्रतिशत पर पहले दिन से ही कोई टैरिफ नहीं लगेगा।' अभी न्यूजीलैंड के डेयरी, फल, मांस, लकड़ी पर उच्च टैरिफ 10-40 प्रतिशत तक है, जिससे न्यूजीलैंड को निर्यात महंगा पड़ता था। अब 95 प्रतिशत निर्यात पर टैरिफ कम या खत्म होगा। अभी दोतरफा व्यापार 10,800 से 15,000 करोड़ रुपये है।