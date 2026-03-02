नेतन्याहू ने इजरायल के साथ खड़े रहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दिया धन्यवाद

बयान नेतन्याहू ने क्या दिया बयान? नेतन्याहू ने कहा, "मैंने अपने महान मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। उनसे मेरी काफी देर तक बातचीत हुई। मैं इजरायल और यहूदियों के साथ खड़े रहने और भारत के लोगों की अपार मित्रता के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। भारत के लोग बहुत प्रशंसनीय और प्रिय हैं। मैं बातचीत के विवरण में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने उनसे (मोदी) बात की है, और मैंने इस क्षेत्र और उससे बाहर के कई अन्य नेताओं से भी बात की है।"

पुष्टि प्रधानमंत्री मोदी ने भी की थी वार्ता की पुष्टि नेतन्याहू की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने इजरायली समकक्ष से मौजूदा स्थिति के बारे में बात की थी। बातचीत के दौरान उन्होंने नवीनतम घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं को व्यक्त किया और नागरिकों की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया था कि बातचीत के दौरान उन्होंने ने शत्रुता को शीघ्र समाप्त करने की आवश्यकता पर भी जाेर दिया था।

