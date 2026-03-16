मौत की अफवाहों पर बेंजामिन नेतन्याहू आए सामने

मौत की अफवाहों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने साझा किया वीडियो, कॉफी पीते आए नजर

लेखन Manoj Panchal 07:24 am Mar 16, 202607:24 am

क्या है खबर?

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर अपनी मौत से जुड़ी अफवाहों पर प्रतिक्रिया दी है। ये अफवाहें ईरान के हमले के बाद सोशल मीडिया पर फैलने लगी थीं। कुछ पोस्ट में दावा किया गया कि टीवी पर दिख रहे नेतन्याहू की छह उंगलियां थीं और यह वीडियो AI से बनाया गया है। नए वीडियो में नेतन्याहू एक कैफे में कॉफी ऑर्डर करते नजर आ रहे हैं।