नेपाल में सोशल मीडिया उपयोग को लेकर सख्ती, सरकारी कर्मचारी राजनीतिक टीका-टिप्पणी नहीं कर सकेंगे

प्रस्तावित विधेयक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया पर किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक दल के अधिकारी के पक्ष या विपक्ष में टिप्पणी करने से प्रतिबंधित करती है।

रिपोर्ट के मुताबिक, धारा-88 सामाजिक घृणा या कलह बढ़ाने और हिंसा भड़काने वाली किसी भी अभिव्यक्ति पर रोक लगाती है।

धारा में कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेगा जिससे सामाजिक घृणा या कलह बढ़े, हिंसा भड़के।