नेपाल पुलिस ने बाढ़ में बहकर आई कीमती चीजों को लेकर चेतावनी जारी की है

नेपाल पुलिस ने बाढ़ में बहकर आई कीमती चीजों को लेकर जारी की चेतावनी

लेखन भारत शर्मा 04:43 pm Sep 06, 202604:43 pm

क्या है खबर?

नेपाल में आई विनाशकारी अचानक बाढ़ के बाद अब नया संकट खड़ा हो गया है। बाढ़ में बहकर आए सोने-चांदी, नकदी और अन्य कीमती सामानों को लोगों द्वारा अपने पास रखने और बेचने की घटनाएं सामने आने लगी है। इसको लेकर पुलिस ने रविवार को देशव्यापी चेतावनी जारी की है। पुलिस ने बाढ़ में बहकर आई कीमती वस्तु या दस्तावेज को तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में न जमा कराने पर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।