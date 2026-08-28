नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह पहले विदेश दौरे पर आएंगे भारत, दिसंबर तक आने की संभावना

भारत-नेपाल के संबंध रोटी-बेटी, धार्मिक-पारिवारिक, आर्थिक और भौगोलिक रूप से बहुत गहरे संबंध हैं।

दोनों देशों के बीच लगभग 1,770 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है और कुल व्यापार 9.39 अरब डॉलर (लगभग 89,700 करोड़ रुपये) का है। नेपाल का 70 प्रतिशत व्यापार भारत के साथ होता है।

नेपाल में नए प्रधानमंत्री हमेशा पहले विदेश दौरे के तौर पर भारत आते हैं। हालांकि, 2008 में कम्युनिस्ट नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड और 2024 मे केपी शर्मा ओली पहले चीन गए थे।