नेपाल में फिर बाढ़ और भूस्खलन से 21 की मौत

नेपाल में फिर बाढ़ और भूस्खलन से 21 की मौत, नदियां खतरनाक स्तर के ऊपर

लेखन गजेंद्र 11:39 am Sep 28, 202611:39 am

क्या है खबर?

नेपाल में पिछले दिनों भोटेकोशी और त्रिशुली नदी में आई बाढ़ का दुख अभी खत्म नहीं हुआ था, पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी देश में हो रही बारिश ने एक बार फिर जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से पिछले कुछ दिनों में 21 लोगों की मौत हो गई है। लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी खतरनाक स्तर पर है। अधिकारियों ने बारिश के दौरान सतर्क रहने का आग्रह किया है।