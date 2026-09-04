नेपाल के पोखरा में फेवा झील में गिरी कार

नेपाल के पोखरा में फेवा झील में गिरी कार, बिहार के 2 युवकों की मौत

लेखन गजेंद्र 05:55 pm Sep 04, 202605:55 pm

क्या है खबर?

नेपाल के पर्यटन शहर पोखरा में शुक्रवार सुबह एक कार अनियंत्रित होकर फेवा झील में गिर गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हुई है। नेपाली मीडिया के मुताबिक, घटना के समय भारतीय नंबर प्लेट (BR05 BB 6759) वाली कार सेदी से लेकसाइड की ओर आ रही थी, तभी पोखरा-18 के ग़ैरी चौतारा घुमटी स्थित फेवा झील में गिर गई। कास्की जिला पुलिस ने बताया कि दोनों मृतक भारतीय नागरिक हैं, जो बिहार के रहने वाले हैं।