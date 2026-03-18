नेपाल के खोतांग में उतरते समय एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, यात्री बाल-बाल बचे

हादसा

कैसे हुआ हादसा?

काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, काठमांडू से एक शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार के सदस्य बेलाबेसी गांव लाए थे। तभी यहां हेलीकॉप्टर उतरते समय अनियंत्रित हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक, जिस समय हेलीकॉप्टर उतर रहा उस समय हवा की गति कुछ अधिक थी और धूल भी थी, जिससे दृश्यता प्रभावित हुई होगी और असंतुलन पैदा हुआ होगा। घटना में यात्री, काजी बहादुर राय, घायल हुए हैं। पायलट सबिन थापा सहित अन्य यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं।