नेपाल में रसुवागढ़ी सुरंग में कोई जीवित नहीं मिला

नेपाल में रसुवागढ़ी सुरंग में कोई जीवित नहीं मिला, 900 से अधिक जलविद्युत कर्मचारी लापता

लेखन गजेंद्र 06:40 pm Aug 31, 202606:40 pm

क्या है खबर?

नेपाल में विनाशकारी बाढ़ ने रसुवागढ़ी जलविद्युत परियोजना की सुरंग में कार्यरत सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। सुरंग से नेपाली सेना 5 दिन बाद किसी को खोजे बिना वापस लौट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंजीनियरों और ड्रोन ऑपरेटरों सहित सेना की टीम सुरंग के अंतिम छोर पर लोगों के फंसे होने की आशंका के बाद उसमें दाखिल हुई थी, लेकिन सुरंग में कोई नहीं मिला। सेना ने खोज में ड्रोन भी शामिल किया था।