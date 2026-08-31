नेपाल में भोटेकोशी नदी में जलस्तर बढ़ने से चेतावनी जारी

नेपाल में मृतकों की संख्या 900 के पार, भोटेकोशी नदी में जलस्तर बढ़ने से चेतावनी जारी

लेखन गजेंद्र 09:09 am Aug 31, 202609:09 am

क्या है खबर?

नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 903 पहुंच गई है। अब भी शव मलबों के नीचे से निकाले जा रहे हैं। लापता लोग 4,200 से अधिक हैं। नेपाली अधिकारियों ने रविवार को भोटेकोशी नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ की नई चेतावनी जारी की है। लोगों के फोन पर बाढ़ की चेतावनी भेजी गई है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित जिलों के निवासियों से उच्च सतर्कता बरतने का आग्रह किया है।