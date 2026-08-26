तिब्बत में ग्लेशियर फटने से नेपाल में भयावह बाढ़

नेपाल में भयावह बाढ़ से कई लोगों की मौत, 105 भारतीयों समेत 400 से अधिक लापता

लेखन गजेंद्र 04:37 pm Aug 26, 202604:37 pm

क्या है खबर?

तिब्बत से बुधवार को आई भयावह बाढ़ ने नेपाल के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे 16 लोगों की मौत हो गई है और 105 भारतीयों समेत 400 से अधिक लोग लापता हैं। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, तिब्बत से नेपाल में प्रवेश करने वाली भोटेकोशी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से रसुवा जिला के तिमुरे और स्याब्रुबेसी क्षेत्रों में बाढ़ आई है। बाढ़ से बिजली परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है। लोगों को अलर्ट किया गया है।