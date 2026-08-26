नेपाल में भयावह बाढ़ से कई लोगों की मौत, 105 भारतीयों समेत 400 से अधिक लापता
क्या है खबर?
तिब्बत से बुधवार को आई भयावह बाढ़ ने नेपाल के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे 16 लोगों की मौत हो गई है और 105 भारतीयों समेत 400 से अधिक लोग लापता हैं। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक, तिब्बत से नेपाल में प्रवेश करने वाली भोटेकोशी नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने से रसुवा जिला के तिमुरे और स्याब्रुबेसी क्षेत्रों में बाढ़ आई है। बाढ़ से बिजली परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है। लोगों को अलर्ट किया गया है।
बाढ़
सड़कों और पुलों को भी नुकसान
रातोपाती ने बाढ़ पुर्वानुमान अनुभाग के प्रमुख बिनोद पराजुली के हवाले से बताया कि सुबह 9 बजे तिब्बत से तिमुरे सीमा चौकी के रास्ते बाढ़ का पानी नेपाल में प्रवेश कर गया।
पराजुली ने बताया कि यह बारिश नहीं बल्कि तिब्बत में किसी ग्लेशियर झील के टूटने से हुआ होगा। हालांकि, चीनी अधिकारियों से संपर्क जारी है।
भीषण बाढ़ में कई गांव बह गए हैं। तिब्बती सीमा से लगे क्षेत्र में सड़कों, पुलों और बिजली परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा है।
खतरा
50,000 की आबादी वाले जिले में तबाही
अधिकारियों ने बताया कि लगभग 50,000 की आबादी वाले पर्वतीय जिले रसुवा के स्याप्रू बेसी और तिमुरे क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
नदी में अचानक जल प्रवाह बढ़ने के कारण विभाग ने तटीय क्षेत्रों में उच्च सतर्कता बरतने की अपील की है। इस बाढ़ को हाल के दशकों की सबसे भीषण बाढ़ों में से एक बताया जा रहा है।
अभी 1,000 से अधिक लोगों के तेज बहाव में बहने की संभावना है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हुई है।
खतरा
पिछले साल भी आई थी बाढ़
भोटेकोशी नदी तिब्बत में उत्पन्न होती है और नेपाल की त्रिशुली नदी में मिलती है, जो भारत में गंडक नदी के रूप में बहती है।
पिछले साल भोटेकोशी में आई बाढ़ में 9 लोगों की मौत हुई थी, 24 लोग लापता हो गए थे। नेपाल और चीन को जोड़ने वाला 'मैत्री पुल' बह गया था, जिससे महीनों तक व्यापार और परिवहन बाधित रहा था।
तब बाढ़ का कारण तिब्बत में एक ग्लेशियर झील के पानी सूखने को बताया गया था।
ट्विटर पोस्ट
नेपाल में बाढ़ का भयावह रूप
नेपाल में बाढ़ का खौफनाक Video— Sachin Gupta (@Sachingupta) August 26, 2026
रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में अचानक बाढ़ आई। बड़ी संख्या में लोगों के बह जाने की सूचना हैं। कई बाजार, गाँव सहित जलविद्युत परियोजनाएं भी चपेट में आई हैं। सेना तैनात कर दी गई है। pic.twitter.com/92ndP7Uenq